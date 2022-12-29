«1968 – их лучшая команда». Однажды Пеле рассказал, что его хотел подписать «Манчестер Юнайтед»
Футбол попрощался со своим королем. Великий Пеле ушел из жизни, ему было 82 года.
Вся карьера Пеле прошла по ту сторону Атлантики. Но великого бразильца хотели видеть в своих клубах многие гранды европейского футбола. «Манчестер Юнайтед» не стал исключением.
Еще в 2006 году, беседуя с журналистами The Guardian, Пеле впервые рассказал, что на пике своей карьеры «Манчестер Юнайтед» пытался подписать его:
– Манчестер! У меня даже было предложение от «Манчестер Юнайтед», – сказал король футбола.
– «Манчестер Юнайтед»? Правда? — недоверчиво спросил репортер.
– Да, – ответил Пеле.
– После чемпионата мира 1970 года?
– Нет, в 1968 году – их лучшая команда.
Если бы тогда «красным дьяволам» удалось оформить трансфер бразильца, 28-летний Пеле присоединился бы к команде сэра Мэтта Басби. Тот «МЮ» обыграл «Бенфику» со счетом 4:1 в финале Кубка европейских чемпионов и стал первым английским клубом, выигравшим турнир. Посмотрите на этот мощный состав:
Представителя клуба попросили подтвердить слова короля футбола. Вот что он ответил:
«В наших отчетах нет официальной информации, но этот клуб всегда стремился привлечь в команду лучших игроков в мире, и Пеле явно относится к таким футболистам».
Пеле выступал за «Сантос» до 1974 года, затем на пару лет перебрался в в «Нью-Йорк Космос». Он никогда не играл за европейский клуб.
Какие трофеи мог взять «Манчестер Юнайтед», если бы в свое время к команде присоединился Пеле?
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