Фабрицио Романо сообщил, что «МЮ» планирует кардинально изменить свою трансферную стратегию

Летом «Манчестер Юнайтед» серьезно поработал над усилением команды.

Только на Каземиро, Антони и Лисандро Мартинеса клуб потратил больше 200 миллионов фунтов стерлингов. К «дьяволам» также присоединились Мартин Дубравка и Кристиан Эриксен. Все футболисты, за исключением словака, получили достаточно игрового времени и полюбились болельщикам «Юнайтед».

Но фанатов все еще беспокоит глубина состава команды Тен Хага. Наибольшие опасения вызывает атака «МЮ», ситуация обострилась после ухода Криштиану Роналду. Фабрицио Романо сообщил, что клуб планирует подписать нападающего в январе, но при этом общая трансферная стратегия клуба будет отличаться от летней.

По словам Романо, возможная продажа клуба неизбежно повлияет на платежеспособность «красных дьяволов». Об этом инсайдер рассказал в интервью изданию GiveMeSport:

«Первоначальный план клуба состоял в том, чтобы продолжать работать в том же составе до конца сезона и, возможно, подписать правого защитника. Но больших январских трансферов «МЮ» не планировал, потому что летом потратил на новых игроков приличную сумму. Теперь внутри клуба принимается решение, в том числе в рамках ускоренного процесса продажи клуба Глейзерами, о том, сколько «Юнайтед» сможет потратить на нового нападающего».

Как сообщалось ранее, «дьяволы» крайне заинтересованы в аренде Жоау Феликса. Португальцем интересуется несколько клубов Премьер-лиги.

Как думаете, какой нападающий нужен «Манчестер Юнайтед»? Пишите свои варианты в комментах.