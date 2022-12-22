«Это то, что хотят видеть болельщики «МЮ». Патрис Эвра выделил двух игроков команды, которые впечатлили его со старта сезона

Бывший игрок «МЮ» Патрис Эвра выделил двух футболистов в сегодняшнем составе команды Эрика тен Хага – новичков Лисандро Мартинеса и Каземиро. С их помощью «красные дьяволы» поднялись на пятое место в АПЛ.

«Каземиро оказал серьезнейшее влияние на игру «МЮ» - он один из лучших полузащитников в мире. У него именно то ДНК, которого ждали болельщики «Юнайтед». Каземиро хочет дисциплины, и мне это нравится – только так можно далеко уйти вперед», - говорил Эвра BetFair.

«Лисандро Мартинес впечатлил меня – в начале сезона все говорили о его росте, но важно отметить, что он питбуль, он злой».

«И Каземиро, и Лисандро играют от сердца – это то, что хотят видеть болельщики «МЮ». У южно-американцев есть страсть, голод, они готовы отдать все на поле и пролить кровь за клуб».