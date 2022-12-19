«У него был дерьмовый характер». Андер Эррера вспоминает работу с Жозе Моуринью в «МЮ»

Андер Эррера перешел в «МЮ» из «Атлетика» в 2014 году и провел пять лет на «Олд Траффорд». Эррера работал под руководством трех разных тренеров: Луи ван Гала, Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера. У испанца остались хорошие воспоминания о каждом из них, но он особенно выделил Моуринью.

«Жозе – один из величайших и самых успешных тренеров всех времен», - говорил Эррера в подкасте UTD.

«Он нашел для меня новую позицию, он сделал меня более оборонительным полузащитником. В первом сезоне мы выиграли три трофея: Суперкубок Англии, Лигу Европы и Кубок Лиги, кроме того, мы прошли в Лигу чемпионов – это был успешный сезон».

«С Моуринью я стал значимым игроком, попал в сборную – это был пик моей карьеры. Болельщики назвали меня лучшим игроком по итогу сезона, так что я очень благодарен Жозе за совместную работу».

«У него, конечно, дерьмовый характер, как и у меня, так что мы хорошо провели время. Его футбол отличался от Ван Гала или Бьелсы - он был больше про контратаки. Мне нравилось быть в его команде».