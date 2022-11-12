Амад Диалло забил потрясающий гол в матче «Сандерленда» против «Бирмингема»
Амад Диалло находит себя в Чемпионшипе, играя за «Сандерленд».
В пятницу вечером арендованный игрок «Манчестер Юнайтед» отдал голевую передачу Эллису Симмсу, а затем забил ошеломляющий сольный гол, удвоив преимущество «Сандерленда» в матче с «Бирмингем Сити».
Правый вингер получил длинную передачу
Он подбежал к краю штрафной, обыграв одного соперника.
И красиво закрутил в дальний:
В целом, 20-летний футболист забил три гола и отдал результативную передачу в пяти играх, став постоянным игроком в основе под руководством нового босса Тони Моубрея.
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