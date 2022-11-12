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Амад Диалло забил потрясающий гол в матче «Сандерленда» против «Бирмингема»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Амад Диалло Амад Диалло
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Амад Диалло находит себя в Чемпионшипе, играя за «Сандерленд».

В пятницу вечером арендованный игрок «Манчестер Юнайтед» отдал голевую передачу Эллису Симмсу, а затем забил ошеломляющий сольный гол, удвоив преимущество «Сандерленда» в матче с «Бирмингем Сити».

Правый вингер получил длинную передачу

Он подбежал к краю штрафной, обыграв одного соперника.

И красиво закрутил в дальний:

В целом, 20-летний футболист забил три гола и отдал результативную передачу в пяти играх, став постоянным игроком в основе под руководством нового босса Тони Моубрея.

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