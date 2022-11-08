«На его месте мне было бы очень тяжело». Тренер сборной Португалии волнуется за Криштиану перед стартом Чемпионата мира

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что был обеспокоен ситуацией Криштиану Роналду в «МЮ» перед стартом Чемпионата мира.

Сезон для суперзвезды начался неудачно: он потерял место в основе команды Эрика тен Хага, долго не мог открыть счет своим голам, а потом получил наказание и пропустил матч с «Челси» по решению тренера.

«Был момент, когда я стал волноваться за Криштиану: я услышал, что он не тренируется с командой, что он один – если бы я был на его месте, то мне было бы очень тяжело», - признавался Сантуш в интервью для O Jogo.

После инцидента Криштиану в матче с «Тоттенхэмом», последующего отстранения от тренировок с командой и поездки на «Стэмфорд Бридж», положение Роналду несколько изменилось: в последних четырех матчах он появлялся на поле с первых минут, что должно поднять его боевой дух перед стартом турнира в Катаре.