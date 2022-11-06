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Ого! Оказывается, после поражения «МЮ» от «Брентфорда» Каземиро звонил спортдиру «дьяволов»

Джон Мерто
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Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Помните, как на старте сезона «Брентфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0?

Оказывается, после этого неприятного поражения Каземиро позвонил спортивному директору клуба, сообщает издание Daily Mirror.

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В то время бразилец только вел переговоры о трансфере, контракт с «МЮ» еще не был подписан. Столь крупное поражение команды могло повлиять на желание игрока присоединиться к клубу. Но только не в случает Каземиро.

Полузащитник заверил Джона Мерто в том, что он не откажется от перехода. Каземиро также сказал спортивному директору «красных дьяволов», что ему «не терпится» подписать контракт с «Юнайтед».

Каземиро тогда не ошибся. «Манчестер Юнайтед» стал налаживать свою игру, особенно впечатляла оборона команды. После поражения от «Манчестер Сити» со счетом 6:3 в девятом туре АПЛ «красные дьяволы» не проиграли ни разу. Каземиро привнес в полузащиту стабильность.

Профессионализм этого человека поражает.

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