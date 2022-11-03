«Это его вечер, пусть играет»: фанаты выбрали идеальный состав «МЮ» на матч против «Сосьедада»

«Манчестер Юнайтед» готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги Европы. «Красные дьяволы» отправятся в гости к «Реал Сосьедаду».

Поклонники «МЮ» уже выбрали идеальный состав, который Тен Хаг должен выпустить на поле в этом матче.

Вот что пишут болельщики:

💭 «Пусть в старте выйдут Каземиро, Роналду и Гарначо».

💭 «Любой игрок готов выйти в старте. Наши футболисты сейчас максимально заряжены на победу и готовы бороться. Только не выпускайте Рэшфорда на острие атаки, это совсем не его роль».

💭 «Роналду должен выйти на поле, без сомнений. Чувствую, что это его вечер, пусть играет и делает разницу».

💭 «Гарначо, Рэш и Роналду должны выйти тройкой нападающих, все вместе. Это будет нечто».

Идеальный состав «МЮ» на матч с «Реал Сосьедадом» по версии болельщиков

Как вам такой состав? А кого вы хотите увидеть на поле с первых минут? Пишите, что думаете, в комментариях!