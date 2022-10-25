«Через 5 лет никто не будет говорить о Тен Хаг»: Сунесс встал на сторону Роналду после инцидента со «шпорами»

Грэм Сунесс прокомментировал ситуацию вокруг Роналду.

Выступая на радио talkSPORT, Сунесс сказал: «Через пять лет Эрик Тен Хаг уйдет из клуба, и никто больше не будет говорить о нем и о том, как играл его «Манчестер Юнайтед», но Криштиану Роналду всегда будут помнить как, пожалуй, величайшего.