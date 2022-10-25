«Через 5 лет никто не будет говорить о Тен Хаг»: Сунесс встал на сторону Роналду после инцидента со «шпорами»
Грэм Сунесс прокомментировал ситуацию вокруг Роналду.
Выступая на радио talkSPORT, Сунесс сказал: «Через пять лет Эрик Тен Хаг уйдет из клуба, и никто больше не будет говорить о нем и о том, как играл его «Манчестер Юнайтед», но Криштиану Роналду всегда будут помнить как, пожалуй, величайшего.
Это дает Роналду преимущество? По моему мнению, да.
Роналду мог просто сказать: «Я ухожу, это больше не для меня». Роналду не нужно быть в «Манчестер Юнайтед». Это проблема, которую «Манчестер Юнайтед» создал для себя, они выстрелили себе в ногу.
Очень плохое футбольное решение — оставить игрока, зная, что Тен Хаг не будет использовать его часто.
«Манчестер Юнайтед», похоже, изменил свою игру, они идут в правильном направлении, но они создали себе проблему, которая была совершенно ненужной.
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