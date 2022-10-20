📸Попало в трансляцию: Каземиро очень эмоционально отпраздновал гол Фернандеша в ворота «Тоттенхэма»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ. Во втором тайме «красные дьяволы» забили два гола, подопечные Конте ничем не смогли ответить сопернику.

Каземиро был одним из лучших игроков в составе «МЮ». Он отлично руководил полузащитой и своими шикарными передачами обострял атаки команды.

Но вы только посмотрите на то, как эмоционально бразилец отпраздновал гол Фернандеша в ворота «шпор». Кажется, Каземиро был рад больше самого Бруну:

Болельщики «Манчестер Юнайтед» пришли в полнейший восторг от страстности Каземиро.

Вот что фанаты пишут в соцсетях:

💭 «Посмотрите, как классно Каземиро отпраздновал гол Бруну!»

💭 «Каземиро отметил гол Бруну, упав на колени. Ребят, он точно один из нас. Он один из нас!»

💭 «Празднование Каземиро в центре поля – это нечто прекрасное».

💭 «Клянусь, то, как Каземиро отпраздновал гол Бруну, вызвало у меня мурашки».

Кажется, бразилец уже влился в команду.