После манкунианского дерби игроки «МЮ» устроили перепалку в раздевалке. Громче всех были Мартинес и Мактомини

Британское издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждается, что после манкунианского дерби в раздевалке «МЮ» была крайне напряженная атмосфера. Футболисты начали закипать еще в перерыве.

По информации журналистов, самыми недовольными были Мактомини и Мартинес. Также в материале утверждается, что некий игрок сказал другому «сконцентрироваться на своей гребаной игре».

Источник сообщил The Sun: «Тен Хаг попросил каждого игрока по очереди объяснить друг другу их ошибки. Некоторые футболисты обвиняли других в плохой обороне, в итоге в раздевалке разгорелись споры. Все разрешилось благополучно, но в команде растет напряженность. Тен Хаг активно поощрял происходящее. Тренер сказал, что хочет видеть такую страсть на поле, а не после игры».

Мартинес, по словам журналистов, кричал так громко, что тренерский штаб «Ман Сити» слышал перепалку игроков «МЮ» в перерыве матча, когда «красные дьяволы» летели со счетом 0:4.

В итоге «МЮ» проиграл со счетом 6:3, но, надо признать, во втором тайме подопечные Тен Хага выглядели заметно лучше.