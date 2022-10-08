«У него было более 90 пасов»: Марк Голдбридж набросился на критиков Каземиро

На эти комментарии ведущий United Stand Марк Голдбридж написал в Твиттере: «Каземиро вчера вечером не оказал никакого влияния? Это комментарий человека, который не понимает его роли.

Его работа — защищать защитников и давать мяч вперед. Что он и делал.

Он не для того, чтобы обводить игроков, отдавать голевые передачи или забивать. Поймите его роль. У него было более 90 пасов!»

Как дела у Каземиро в Манчестере? По информации испанского портала Todo Fichajes, Каземиро разочаровался в переходе в «Юнайтед».

Бразилец рассказал близкому кругу друзей, что сожалеет о том, что ушел из «Мадрида» и переехал в Англию. 30-летний футболист недоволен своим положением и даже думает уйти в январе, чтобы получить возможность играть в основном составе. Источник сомнительный, но такие слухи есть.

Каземиро перешел из «Мадрида» в «МЮ» этим летом за 70 млн фунтов, однако сидит на скамейке, поскольку Эрик тен Хаг предпочитает ему Скотта Мактомини.