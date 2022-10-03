«Ты больше никогда не сыграешь за «МЮ». Алекс Фергюсон набросился на игрока за обмен футболками после поражения в дерби

Рио Фердинанд вспомнил, как в свое время сэр Алекс Фергюсон «уничтожил» Руда ван Нистелроя за то, что нападающий обменялся футболками с игроком «МанСити» после поражения в дерби.

Рио перешел в «МЮ» за 30 млн из «Лидса» и в своем первом дерби потерпел поражение с командой на выезде (3-1). Николя Анелька записал в свой актив один мяч, а Шон Гоатер – дубль. Оле-Гуннар Сульшер забил гол престижа, но этого было недостаточно.

Ван Нистелрой пришел в раздевалку с футболкой «Сити», хотя «Юнайтед» тогда был сильнейшей командой в городе, сэр Алекс все равно не потерпел таких жестов после поражения.

«Мы проиграли 3-1 на выезде, это было мое первое дерби – тогда я понял насколько велико его значение для команды», - рассказывал Рио Фердинанд в своем подкасте FIVE.

«Мы вошли в раздевалку, и тренер захлопнул дверь. Было тихо, а потом он просто взорвался».

«Руд ван Нистелрой, который тогда был богом, держал в руках футболку «Сити». Я помню, что сэр Алекс набросился на него: «Если я еще раз увижу тебя, разгуливающим с футболкой «Сити», то ты больше никогда не сыграешь за этот клуб».

«Он был очень зол, и тогда я сказал себе: «Похоже, это был очень серьезный матч». С тех пор я знаю, что на кону все или ничего».

За пять сезонов в «МЮ» Ван Нистелрой забил 150 голов за 219 матчей, а потом перебрался в «Реал Мадрид».