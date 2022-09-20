Эммануэль Пети рассказал, кто должен быть капитаном «МЮ»: неожиданный выбор, это не Бруну и не Магуайр

В беседе с LordPing бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, кто должен быть капитаном "МЮ". «Рафаэль Варан играл на очень хорошем уровне, но он очень застенчив.

У него нет темперамента или характера, чтобы быть капитаном «Манчестер Юнайтед». Единственный игрок, который должен получить капитанскую повязку — это Кристиан Эриксен.

Лично я считаю, что у Эриксена правильный характер, и он всегда демонстрирует лучшую версию себя на футбольном поле».

На бумаге Магуайр остается капитаном «Манчестер Юнайтед», но центральный защитник стартовал лишь в одном из шести последних матчей «красных дьяволов» во всех турнирах.