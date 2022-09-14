«Возраст невозможно отрицать». Агбонлахор советует Роналду переехать в МЛС, Китай или Саудовскую Аравию

Бывший игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что Криштиану Роналду пора прекратить играть в Европе, поскольку его лучшие годы позади.

Агбонлахор поделился своим мнением с изданием Football Insider:

«Роналдо, должно быть, очень злится, что не выходит в основе «МЮ»: он хочет быть ключевым игроком, забивать голы и выступать в Лиге чемпионов – но не может получить всего этого».

«Возможно, в январе он посмотрит на эту ситуацию и скажет: «Знаете, что? Наверное, мое время на топ-уровне закончилось». Это случается со всеми – возраст настигает каждого, его невозможно отрицать».

«На этом этапе Криштиану должен подумать: «Может мне отправиться в МЛС, Саудовскую Аравию или Китай». Думаю, пришло время ему рассмотреть эти варианты: если у игроков «МЮ» не будет серьезных травм, то он не получит место в основе».

Пятикратный обладатель Золотого Мяча хотел уйти из «МЮ» этим летом, чтобы играть в Лиге чемпионов, но из этой идеи ничего не вышло. Под руководством Эрика тен Хага Криштиану выходил в стартовом составе команды в АПЛ только один раз.

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