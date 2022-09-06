«Пустая трата денег»: фанаты «МЮ» сомневаются в подписании Каземиро, все из-за Мактомини

И он был настолько хорош, что Каземиро, один из лучших опорных полузащитников нашего времени, еще не вышел в старте ни в одной игре с момента трансфера.

Вот что пишут фанаты:

"Каземиро не найдется места, когда есть Мактомини".

"Каземиро покинул крупнейший клуб, потому что думал, что у него не будет игрового времени из-за Тчоуамени. Теперь он на скамейке из-за Мактомини".

"Мактомини" принял на свой счет подписание Каземиро".

"Есть ощущение, что Каземиро окажется пустой тратой денег. Может, Сунесс был прав? Я просто не могу представить, чтобы он занял позицию Скотта Мактомини в текущей форме".

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