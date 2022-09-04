«Фернандеш играет лучше без Роналду – это не случайность». Эксперт уверен, что Бруну не хочет видеть Криштиану в основе «МЮ»

«МЮ» готовится принять «Арсенал» на «Олд Траффорд»: команда Эрика тен Хага надеется продлить победную серию до четырех матчей.

Бывший игрок «Арсенала» Габриэль Агбонлахор считает, что в отсутствии Криштиану Роналду на поле Бруну Фернандеш проявляет себя намного лучше.

Пятикратному обладателю Золотого Мяча сложно получить игровое время в «МЮ» в этом сезоне: в последних трех матчах Криштиану выходил на поле во втором тайме. А Бруну Фернандеш демонстрирует отличную форму, является лидером атаки и носит капитанскую повязку в отсутствии Харри Магуайра.

В беседе с Football Insider Агбонлахор сказал, что Фернандеш лучше проявляет себя, когда понимает, что он главный на поле.

«Фернандеш играет лучше без Роналду – это не случайность. Когда Криштиану на поле, то Бруну, возможно, чувствует, что в команде есть более важный игрок. Он проявляет себя больше, когда знает, что он – лучший, это видно по его выступлениям».

«Думаю, Фернандеш предпочел бы, чтобы Роналду не выходил в основе. Когда Бруну не раздражается и не возводит руки к небу, то он больше похож на лидера. Не нужно жаловаться на товарищей, нужно быть лидером на поле», - добавляет Агбонлахор.