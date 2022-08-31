В молодежке «МЮ» новый талант: полузащитник шикарно отыграл за команду до 21 года и уже тренируется с основой

Перспективный игрок «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну был назван будущей звездой после чрезвычайно впечатляющего выступления против команды второй лиги «Карлайл».

17-летний полузащитник сыграл решающую роль в победе «Юнайтед» со счетом 2:1 на EFL Trophy во вторник вечером.

Голы Чарли Макнила и Омари Форсона закрепили победу команды до 21 года, но именно выступление Майну было лучшим в игре. Kobbie Mainoo vs Carlisle United F.C (17-years-old) #mufc #MUAcademy pic.twitter.com/cMFmWiM6Ee — academyarena Utd (@academyarenaUTD) August 31, 2022