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В молодежке «МЮ» новый талант: полузащитник шикарно отыграл за команду до 21 года и уже тренируется с основой

Кобби Майну
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Перспективный игрок «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну был назван будущей звездой после чрезвычайно впечатляющего выступления против команды второй лиги «Карлайл».

17-летний полузащитник сыграл решающую роль в победе «Юнайтед» со счетом 2:1 на EFL Trophy во вторник вечером.

Голы Чарли Макнила и Омари Форсона закрепили победу команды до 21 года, но именно выступление Майну было лучшим в игре.

Как сообщает Manchester Evening News, Майну, играющий за сборную Англии до 17 лет, в последние недели тренировался с основным составом «Юнайтед».

Впечатляя на молодежном уровне, Эрик тен Хаг ясно чувствует, что Майну сделал достаточно, чтобы тренироваться с такими игроками, как Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

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