Роналду остался на первом месте в зарплатной ведомости «МЮ»: его зарплата не сокращалась из-за ЛЧ

Криш все еще самый высокооплачиваемый игрок клуба, новичок Каземиро - в тройке.

Опорник Каземиро официально стал игроком «Манчестер Юнайтед» этим летом, подписав четырехлетний контракт по итогам сделки с «Реалом».

Согласно информации The Sun, бразилец будет получать зарплату в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю на «Олд Траффорд», что сделает его третьим самым высокооплачиваемым игроком «Юнайтед».

Криштиану Роналду возглавляет список с зарплатой 480 000 фунтов стерлингов в неделю, а Давид Де Хеа занимает второе место с 375 000 фунтов стерлингов в неделю. Каземиро и Джейдон Санчо замыкают тройку лидеров, разделив третье место.

Ранее появлялась информация, что зарплаты звезд «Манчестер Юнайтед» были сокращены на 25 процентов после того, как они не попали в Лигу чемпионов 2022/23 в этом сезоне, но в отчете The Sun говорится, что это не так.

Топ-5 игроков «Манчестер Юнайтед»:

1. Криштиану Роналду: 480 000 фунтов стерлингов в неделю.

2. Дэвид Де Хеа: 375 000 фунтов стерлингов в неделю.

=3. Каземиро: 350 000 фунтов стерлингов в неделю

=3. Джейдон Санчо: 350 000 фунтов стерлингов в неделю

4. Рафаэль Варан: 340 000 фунтов стерлингов в неделю.