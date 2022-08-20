«Не могу вспомнить, когда в последний раз я видел, как он делал что-то, кроме размахивания руками». Диди Хаманн указывает на главную проблему Эрика Тен Хага

Эрик Тен Хаг неудачно начал в «МЮ», под его руководством команда проиграла первые два матча в АПЛ. Бывший полузащитник «Ливерпуля» Диди Хаманн считает, что Бруну Ферандеш является наибольшей проблемой для голландского специалиста на «Олд Траффорд».

После неудач «МЮ» козлом отпущения стал Криштиану Роналду, однако, Диди Хаманн настаивает, что пятикратный обладатель Золотого Мяча остается важной фигурой для команды, в отличие от его соотечественника.

«Я знаю, что все показывают пальцем на Криштиану, потому что он дал понять, что хочет уйти из клуба, но где бы был «Юнайтед» без его голов в прошлом сезоне? Роналду – большой игрок, он делает разницу», - говорит легенда «Ливерпуля» изданию Mirror.

«Для меня наибольшей проблемой Эрика Тен Хага является Бруну Фернандеш. Я не могу вспомнить, когда в последний раз видел, чтобы он делал что-то кроме как в отчаянии размахивал руками. Футболисты не должны позволять себе подобное в матчах против «Ливерпуля».