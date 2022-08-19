«Он уходит от Модрича к Фреду»: фанаты «МЮ» шутят над трансфером Каземиро

Каземиро с огромной вероятностью перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Трансфер выглядит безумным, учитывая результаты «красных дьяволов» в последние годы.

В «Реале» Каземиро был частью культового трио вместе с Лукой Модричем и Тони Кроосом. А на «Олд Траффорд» бразилец возглавит линию полузащиты, которая сейчас держится на Фреде и Скотте Мактомини.

Этот резкий контраст дает фанатам повод немного повеселиться. Особенно болельщиков порадовало видео, на котором Каземиро случайно ударил Фреда мячом по лицу, взгляните:

Посмотрите, что болельщики пишут в соцсетях:

«Мактомини, Фред, Каземиро. Пугающая полузащита».

«Не могу дождаться, когда Фред и Каземиро вместе наденут футболку "Юнайтед"».

«Здорово видеть, что между Фредом и Каземиро уже есть химия!»

«Каземиро уходит от Модрича к Фреду!»

«Вот так будет выглядеть Каземиро вместе с Фредом, Мактомини и Ван де Беком»: