«Вы бездумно тратите и в результате получаете таких футболистов, как Фред». Вот что потенциальный покупатель «МЮ» думает о трансферах клуба

Сэр Джим Рэтклифф – богатейший человек Великобритании.

Давний болельщик «Манчестер Юнайтед», вчера шокировал весь футбольный мир своими комментариями о «Юнайтед».

«Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю в акций «Манчестер Юнайтед» с целью дальнейшего получения полного контроля, если Глейзеры примут новые инвестиции. Если клуб будет выставлен на продажу, Джим определенно будет потенциальным покупателем», – сказал представитель бизнесмена The Times.

Рэтклифф – основатель и совладелец компании Ineos, занимающейся химической промышленностью. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей в мире и 2-е – в Великобритании.

«Дело не в деньгах, которые были потрачены или не потрачены. Джим смотрит, что можно сделать сейчас, и, зная, насколько важен клуб для города, он чувствует, что пришло время для перезагрузки».

Рэтклифф – давний фанат «Манчестер Юнайтед» – поделился своим мнением о Фреде еще в 2019 году: «Они («Юнайтед») находятся в довольно затруднительном положении как бизнес-структура.

У них плохие менеджеры, они не умеют правильно тратить деньги. Если вы бездумно тратите, то получаете таких футболистов, как Фред».