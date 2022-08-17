«Не намерены вести переговоры». Фабрицио Романо подтвердил еще одну неудачу «МЮ» на трансферном рынке

Главный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Лидс» не намерен вести переговоры с «МЮ» по поводу трансфера голкипера Иллана Мелье.

Слухи о том, что французский вратарь присоединится к «красным дьяволам» появились после не самых выдающихся матчей Давида Де Хеа на старте сезона. Де Хеа пропустил шесть голов за первые два тура АПЛ.

Однако, несмотря на интерес «МЮ», «Лидс» непреклонен.

«Лидс» не намерен вести переговоры с «МЮ» по поводу Иллана Мелье. Французский голкипер считается неприкосновенным, он ключевой игрок команды».

«МЮ» работает над трансфером нового голкипера, в их списке Зоммер, но «Боруссия М» сделала ему новое соблазнительное предложение по контракту».

Молодой французский голкипер Иллан Мелье перешел в «Лидс» из «Лорьяна» в 2020 году за 5,85 млн фунтов и стал основным голкипером английского клуба. Он провел 90 матчей и в 25 из них сохранил ворота сухими.