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📹Промах Роналду, гол Диалло и многое другое: лучшие моменты матча «МЮ» против «Райо Вальекано»

Амад Диалло Амад Диалло
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» завершил предсезонную подготовку товарищеским матчем против «Райо Вальекано». Эта встреча стала для Тен Хага первой игрой на «Олд Траффорд» в качестве главного тренера «МЮ». 

Криштиану Роналду, который пропустил все предыдущие матчи «красных дьяволов», вышел в стартовом составе, «Олд Траффорд» приветствовал португальца аплодисментами. Взгляните на стартовый состав «МЮ», в котором, кстати, появились новички клуба:

На 12-й минуте Роналду создал опасный момент: он нанес сильный удар по воротам «Райо», но Криштиану не хватило точности. В концовке тайма Кристиан Эриксен был близок к тому, чтобы забить свой первый гол за «МЮ» в официальном матче.

Во второй половине встречи команды играли агрессивнее. На 46-й минуте Диалло заменил Роналду и уже через две минуты открыл счет в матче. Ответ испанцев последовал на 57-й минуте, когда Альваро Гарсия сумел поразить сетку ворот Хитона.

Взгляните на лучшие моменты последнего матча «Манчестер Юнайтед» перед стартом АПЛ:

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