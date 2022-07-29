Помните Зорана Тошича? Сейчас он играет в Казахстане, но признался, что жалеет об уходе из «МЮ» в ЦСКА

Когда-то не дождался шанса от сэра Алекса Фергюсона и теперь жалеет.

Если вы фанат со стажем, то, скорее всего, помните, о Зоране Тошиче – легенда ЦСКА перешел в армейский клуб из «Манчестер «Юнайтед», где на него возлагались огромные надежды.

Бывший игрок сборной Сербии был куплен «МЮ» у «Партизана» за 6,9 миллиона фунтов стерлингов еще в 2009 году. В то время Тошичу был всего 21 год, но он считался перспективным игроком в команде «Юнайтед», которая была полна других талантов .

Сэр Алекс Фергюсон сразу же дал ему шанс, и он дебютировал в матче четвертого раунда Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур», заменив Криштиану Роналду со скамейки запасных.

Тошичу также вручили футболку с номером 14, что означало, что он должен стать частью основной команды в будущем. Однако в оставшейся части дебютного сезона он сыграл еще только два матча.

Фергюсон верил в способности Тошича, но сам Зоран считает, что он сделал шаг в Премьер-лигу слишком рано. Еще в 2012 году он сказал Daily Record: «Это был такой захватывающий момент, поехать туда и встретиться с сэром Алексом. Я вырос как болельщик «Юнайтед», поэтому работать с легендой, который принес клубу такой успех, было очень важно для меня. Просто невероятно.

Однако между сербской и английской лигой огромная разница, и когда я приехал в Манчестер, я обнаружил, что еще не готов к такому уровню. Я много раз разговаривал с сэром Алексом , и он продолжал говорить мне, что у меня есть нужные качества, мне просто нужно продолжать усердно работать».

Тошич довольствовался только двумя выступлениями в Кубке лиги во втором сезоне и решил, что аренда будет лучшим вариантом для его развития.

«Я хотел сыграть больше игр, поэтому отправился в аренду в «Кельн» в Германии и отлично провел там шесть месяцев. Когда я вернулся в «Манчестер», я ожидал, что сыграю больше игр за «Юнайтед», но этого не произошло. В конце концов я не был уверен, что получу шанс, которого, по моему мнению, заслуживал, поэтому решил сменить клуб.

Даже сейчас я часто вспоминаю тот момент. Может быть, мне не стоило так торопиться и нужно было работать дольше, чтобы доказать сэру Алексу свои возможности.

Возможно, мне стоило остаться и бороться за свое место. В конце концов, это был «Манчестер Юнайтед».

Сейчас 35-летний Тошич играет за казахстанский «Тобол», во вторник он забил победный гол во втором квалификационном раунде Лиги конференций против «Линкольн Ред Импс».