Фанаты «МЮ» разорвали соцсети «Аякса» с одной единственной просьбой

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе защитника Лисандро Мартинеса из «Аякса». Голландцы опубликовали эмоциональный твит, в котором попрощались со своим уже бывшим игроком:

«Лисандро, мы будем скучать по тебе как по футболисту и как по человеку».

Licha, We will miss you as a person & footballer. ❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/v9t5hLCXqs

Следующий твит «Аякс» адресовал уже «МЮ»:

«Позаботьтесь о Лисандро, "Манчестер Юнайтед"».

«Аякс» этим летом уже расстался с несколькими игроками первой команды, но, что важнее, клуб потерял главного тренера – Эрик тен Хаг перебрался в «Манчестер Юнайтед». Однако, похоже, фанатам «красных дьяволов» этого мало, они хотят, чтобы из Амстердама в Манчестер переехал еще один игрок. Как вы, вероятно, уже догадались, это Антони! Болельщики «МЮ» просто разворовали Твиттер «Аякса» с просьбой поскорее продать «красным дьяволам» бразильского полузащитника:

«Антони следующий».

«Теперь отдайте нам Антони».

«Отдайте нам Антони, о нем мы тоже позаботимся».

Give us Anthony and we will take good care of him too