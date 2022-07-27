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Эриксен вспомнил забавный эпизод с объятиями Уильямса: теперь они в одной команде

Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Датчанин присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве бесплатного трансфера, подписав трехлетний контракт и став вторым подписанием эпохи Эрика тен Хага.

И один вопрос, заданный бывшему полузащитнику «Шпор» и «Интера», касался его забавного случая с Уильямсом, который теперь является его товарищем по команде.

В аренде в «Норвиче» Эриксен срубил Уильямса, остановив контратаку.

Защитник был в ярости и сначала в гневе схватил соперника за рубашку. Однако, когда он понял, кто это, он крепко обнял Эриксена.

В интервью репортер сказал Эриксену: «Очевидно, мы знаем о связи Брэндона Уильямса с тем, что произошло в прошлом сезоне?» На что он ответил: «Что, мы называем это связью?!»

Игроки уже поприветствовали друг друга в клубе:

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