Эриксен вспомнил забавный эпизод с объятиями Уильямса: теперь они в одной команде

Датчанин присоединился к «Манчестер Юнайтед» в качестве бесплатного трансфера, подписав трехлетний контракт и став вторым подписанием эпохи Эрика тен Хага.

И один вопрос, заданный бывшему полузащитнику «Шпор» и «Интера», касался его забавного случая с Уильямсом, который теперь является его товарищем по команде.

В аренде в «Норвиче» Эриксен срубил Уильямса, остановив контратаку.

Защитник был в ярости и сначала в гневе схватил соперника за рубашку. Однако, когда он понял, кто это, он крепко обнял Эриксена.