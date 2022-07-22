Руни подписал в «Ди Си Юнайтед» бывшего партнера по «МЮ». Вы вряд ли его помните

И его первый шаг в трансферном окне уже осуществился с подписаением Моррисона, который провел 38 матчей под руководством Руни в «Прайд Парке» в прошлом сезоне.

Моррисон подписал контракт до 2023 года с возможностью продления до 2024 года.

Игрок сборной Ямайки забил пять голов после своего прихода в «Дерби» в 2021 году, и, очевидно, Руни нравилось работать с бывшим воспитанником «Манчестер Юнайтед».

В своей колонке в Sunday Times лучший бомбардир «МЮ» за всю историю сказал, что Моррисон был лучше Поля Погба.

«Я помню, как думал, что у Моррисона есть все, что нужно игроку на его позиции», — написал он. «В одной тренировочной игре он обыграл Неманью Видича три раза за минуту.

Но он боролся с образом жизни и своим окружением, что было для него печально, потому что я видел, как Поль Погба, Джесси Лингард были ничем не лучше Мориссона.

Он является доказательством того, что вы не можете избежать того факта, что в профессиональном футболе есть правила, которым должен подчиняться каждый игрок.

Тогда вы думаете, как далеко вы можете зайти, будучи ультрапрофессионалом. Например, Гари Невилл. Гари не великий футболист, но он работал каждую минуту на каждой тренировке и максимально использовал все, что у него было».