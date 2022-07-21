Патрик Виейра призвал «МЮ» бороться за победу в АПЛ после поражения своей команды в товарищеском матче

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра после поражения своей команды в товарищеском матче с «МЮ» (3-1) заявил:

«Если посмотреть матчи «МЮ» в этой предсезонке, то кажется очевидным, что новый тренер начал реализовывать свои идеи, команда играет так, как он хочет».

«В «Юнайтед» много талантливых футболистов, раньше команда играла, чтобы выиграть АПЛ. Теперь у них снова есть шанс сделать это».

«Я считаю, что «МЮ» может забивать, я очень доволен увиденным. Думаю, что в этом сезоне клуб будет бороться за место в Лиге Чемпионов и даже за победу в АПЛ».

«Юнайтед» одержал три победы в матчах предсезонки. Эрик тен Хаг надеется, что «красные дьяволы» смогут сохранить отличную форму и в Премьер-лиге 2022/23, которая стартует уже в следующем месяце.