«Что еще за хрень!». Суровый тренировчный процесс: Тен Хаг орет на молодого Зидана Икбала

Эрик тен Хаг уже успел внести свой вклад в игру «МЮ», с тех пор как возглавил команду, покинув «Аякс». Он пытается привить «Юнайтед» свой стиль игры и установил жесткие правила.

Пока его усилия окупаются, «МЮ» выиграл все три товарищеских матча в предсезонке.

Сейчас «красные дьяволы» находятся в Австралии, в Перте, где сыграют с «Астон Виллой» в эту субботу.

В сеть попали кадры тренировки команды в западной Австралии. Видно, как Тен Хаг орет на игроков, особенно на молодого Зидана Икбала за то, что тот не выполнил его инструкции.

«Держи мяч на земле! Зидан! Эй! Держи мяч!», – орет Тен Хаг.

«Что это еще за хрень!».

И хотя Икбал мог разозлиться на тренера после такого, Тен Хаг отмечал, что19-летний футболист впечатлил его.

Игрок сборной Ирака – один из молодых футболистов, которым дали шанс произвести впечатление на нового тренера во время предсезонки «МЮ». В число счастливчиков также попали Ханнибал Межбри, Итан Лэрд и Чарли Сэвидж.

Бывший капитан «МЮ» Рио Фердинанд недавно отметил Зидана в своем подкасте Vibe with Five.

«Я смотрел два последних матча предсезонки и молодые парни в полузащите – Чарли Сэвидж и Зидан были великолепны».

«Думаю, что это хорошая пища для размышлений. В предсезонке всегда проявляет себя пара игроков, они появляются из ниоткуда, вы не ожидали от них такого».

Erik ten Hag: ”Keep the ball on the floor… ZIDANE! HEY! Keep the ball! F***ING RUBBISH!!” This manager is winning us the lot.pic.twitter.com/E0EpE4O5UO