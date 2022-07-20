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Нашелся клуб, готовый предложить Джесси Лингарду 180 000 фунтов в неделю: стороны близки к соглашению

Джесси Лингард Джесси Лингард
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По информации The Guardian,  «Ноттингем Форест» опережает «Вест Хэм» в гонке за Джесси Лингарда.

29-летний футболист еще не определился со своим новым клубом с тех пор, как ушел из «МЮ» по истечению срока действия контракта. Сообщается, что с наибольшей вероятностью Джесси окажется в «Ноттингем Форесте», вернувшимся в Премьер Лигу. Между клубом и представителями футболиста идут активные переговоры.

«Вест Хэм» тоже общался с Джесси по поводу трансфера, но стороны не смогли прийти к соглашению по зарплате. Футболист требует 180 000 в неделю, клуб не готов платить ему такую сумму.

«Форест», напротив, может обеспечить Лингарду желаемый доход. Ранее клуб взял Дина Хендерсона в аренду у «МЮ».

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