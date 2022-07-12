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Будущее «МЮ»: Пельистри и Диалло уничтожают защиту «Ливерпуля»

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Амад Диалло Амад Диалло
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
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У «МЮ» в составе полно молодых талантливых игроков, которые в будущем точно будут играть в основе.

Двое из них – Факундо Пельистри и Амад Диалло. Во втором тайме товарищеского матча против «Ливерпуля» они окончательно добили соперника, который проигрывал 0:3 после первого тайма.

Байи начал атаку, отдав классный пас на Пельистри, который разогнался, добежал до штрафной, отдал на Диалло, а нигериец классно вернул на Факундо. 

Кстати, в защите «Ливерпуля» во втором тайме играли Ван Дейк, Конате, Робертсон и Александер-Арнольд.

Факундо Пельистри прошлый сезон провел в «Алавесе». Не забивал, но играл довольно регулярно и набрался опыта игры в Ла Лиге.

Амад Диалло последние полгода провел в аренде в «Рейнджерс». Забил 3 гола в 10 матчах шотландской лиги и даже заскочил в финал Лиги Европы, где «Джерс» проиграли. 

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