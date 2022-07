Будущее «МЮ»: Пельистри и Диалло уничтожают защиту «Ливерпуля»

У «МЮ» в составе полно молодых талантливых игроков, которые в будущем точно будут играть в основе.

Двое из них – Факундо Пельистри и Амад Диалло. Во втором тайме товарищеского матча против «Ливерпуля» они окончательно добили соперника, который проигрывал 0:3 после первого тайма.

Байи начал атаку, отдав классный пас на Пельистри, который разогнался, добежал до штрафной, отдал на Диалло, а нигериец классно вернул на Факундо.

A stunning counterattack involving @EricBailly24 and @AmadDiallo_19, finished in style by @FPellistri07 ⏩😍#MUFC || #MUTOUR22