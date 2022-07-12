Люк Шоу «уколол» Сульшера и Рангника, восхваляя «топ-тренера» Тен Хага

Похоже, что Люк Шоу уколол Оле-Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника, восхваляя «супер топ тренера» Эрика тен Хага.

Шоу начал тренироваться под руководством Тен Хага перед стартом сезона. Футболист высоко оценил профессионализм голландца, несколько зацепив бывших тренеров «МЮ».

«Очевидно, что он супер-топ специалист. У него есть структура игры, он знает, что сделать, чтобы мы играли так, как он хочет.

У нас давно не было такого руководства, это очевидно по прошлому, крайне разочаровывающему сезону.

Мы должный прийти в норму после прошлого сезона, тренировки Эрика тен Хага очень жесткие, но это то, что нам нужно.

Мы с нетерпением ждем старта сезона, мы уверены, что он будет намного успешнее предыдущего», - сказал футболист.

Люк Шоу был игроком «основы» при Сульшере, но всегда критиковал его низкую подкованность в тактике. При Рангнике Люк проигрывал конкуренцию Алексу Теллесу. В будущем сезоне Шоу придется конкурировать за место в составе с первым трансфером Эрика тен Хага - Тайреллом Маласия.