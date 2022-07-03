«Не думаю, что у меня была надлежащая предсезонка с 2019 года»: Рэшфорд о подготовке к сезону

Маркус Рэшфорд разделил свой межсезонный перерыв на две части, дав себе время отдохнуть и восстановиться, а затем вернулся к работе в рамках подготовки к предсезонке.

«Раньше я точно не отдыхал так много во время летних каникул, — сказал Маркус в интервью пресс-службе клуба. — Поначалу это даже было странновато, мне пришлось немного скорректировать свою программу, сделать ее длиннее. Так что я вернулся с позитивным взглядом на все, и, как я уже сказал, мы рады отправиться в тур. Я чувствую, что с каждым днем мы становимся все острее, с каждой тренировкой мы все лучше готовы к сезону».

«Я не думаю, что у меня была надлежащая предсезонка с 2019 года, – продолжил Рэшфорд. – Так что для меня это определенно положительный момент. Я чувствую, что мне, вероятно, нужно было это время, чтобы немного отключиться, отдых позволил мне сменить фокус намного раньше, чем я ожидал. Перерыв длился всего несколько дней в течение четырех недель. Я делил отпуск на несколько фаз. У меня было две недели, когда я просто отдыхал, и чуть больше двух недель, когда я тренировался, это был хороший период для меня».

Эрик тен Хаг подходит к тренировкам «МЮ» крайне ответственно. Голландец установил несколько жестких правил, которые игроки «красных дьяволов» обязаны соблюдать. Подход тренера к работе вдохновляет футболистов и поклонников «Манчестер Юнайтед». Судя по словам Рэшфорда, у игроков «МЮ» боевой настрой на грядущий сезон, это не может не радовать.