United Tweets
Блог

«Не думаю, что у меня была надлежащая предсезонка с 2019 года»: Рэшфорд о подготовке к сезону

Клубы
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд разделил свой межсезонный перерыв на две части, дав себе время отдохнуть и восстановиться, а затем вернулся к работе в рамках подготовки к предсезонке.

«Раньше я точно не отдыхал так много во время летних каникул, — сказал Маркус в интервью пресс-службе клуба. — Поначалу это даже было странновато, мне пришлось немного скорректировать свою программу, сделать ее длиннее. Так что я вернулся с позитивным взглядом на все, и, как я уже сказал, мы рады отправиться в тур. Я чувствую, что с каждым днем мы становимся все острее, с каждой тренировкой мы все лучше готовы к сезону». 

Маркус Рэшфорд - статусы на Sports.ru

«Я не думаю, что у меня была надлежащая предсезонка с 2019 года, – продолжил Рэшфорд. – Так что для меня это определенно положительный момент. Я чувствую, что мне, вероятно, нужно было это время, чтобы немного отключиться, отдых позволил мне сменить фокус намного раньше, чем я ожидал. Перерыв длился всего несколько дней в течение четырех недель. Я делил отпуск на несколько фаз. У меня было две недели, когда я просто отдыхал, и чуть больше двух недель, когда я тренировался, это был хороший период для меня». 

Эрик тен Хаг подходит к тренировкам «МЮ» крайне ответственно. Голландец установил несколько жестких правил, которые игроки «красных дьяволов» обязаны соблюдать. Подход тренера к работе вдохновляет футболистов и поклонников «Манчестер Юнайтед». Судя по словам Рэшфорда, у игроков «МЮ» боевой настрой на грядущий сезон, это не может не радовать.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные