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«Принять предложение «Ромы» было очень просто»: Матич ждет воссоединения с Моуринью

Неманя Матич Неманя Матич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Неманя Матич перешел в «Рому». 33-летний футболист подписал контракт сроком до 2023 года.

 

Матич покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Когда-то в "МЮ" он уже успел поработать с Жозе Моуринью.

На официальной презентации «Ромы» Матич сказал: «Для меня большая честь присоединиться к этому клубу.

Не могу дождаться начала нового сезона с товарищами по команде. «Рома» — большой клуб с замечательными болельщиками и тренером, которого все хорошо знают.

Принять решение приехать сюда очень просто. Я надеюсь, что, работая вместе, мы сможем добиться многого».

"МЮ" хотел предложить Матич новый контракт на год по ходу сезона, но в планы нового тренера Эрика тен Хага Неманя не входил. 

 

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