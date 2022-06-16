«Принять предложение «Ромы» было очень просто»: Матич ждет воссоединения с Моуринью

На официальной презентации «Ромы» Матич сказал: «Для меня большая честь присоединиться к этому клубу.

Матич покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Когда-то в "МЮ" он уже успел поработать с Жозе Моуринью.

Неманя Матич перешел в «Рому». 33-летний футболист подписал контракт сроком до 2023 года.

Не могу дождаться начала нового сезона с товарищами по команде. «Рома» — большой клуб с замечательными болельщиками и тренером, которого все хорошо знают.