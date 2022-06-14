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Фил Джонс назвал команду мечты игроков «МЮ», не упомянув Криштиану Роналду

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Фил Джонс перешел в «МЮ» из «Блекберн Роверс» в 2011 году и, несмотря на травмы, он демонстрировал футбол мирового класса.

Джонс был в команде 2013 года, последний раз побеждавшей в АПЛ. Официальный сайт клуба попросил его назвать пять лучших игроков, и Фил выбрал троих из команды сезона 2012\13. В защиту Джонс поставил Неманью Видича, Пола Скоулза в полузащиту и Уэйна Руни в атаку.

Эдвин Ван Дер Сар был выбран защищать ворота, а в центре обороны оказался Стив Брюс.

Таким образом в команде Фила Джонса не нашлось места для Криштиану Роналду, забившего 24 гола за «МЮ» после возвращения из «Ювенутса».

У «МЮ» был неудачный сезон, команда завершила его на шестой строчке АПЛ – это худший результат клуба в истории.

По контракту Фил Джон будет связан с клубом еще год, но ожидается, что он покинет «Олд Траффорд» этим летом.

«МЮ» связывают со звездой «Аякса» Юрриеном Тимбером, а также с Пау Торресом из «Вильярреала».

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