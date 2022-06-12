«Пляж Каталонии» или «холод Манчестера». Де Йонг рассмеялся, когда его спросили о переходе в «МЮ»

Френки де Йонг близок переходу из «Барселоны» в «МЮ». В Манчестере голландца ждет его бывший тренер из «Аякса» Эрик тен Хаг, место в старте и любимый номер.

Сейчас Френки играет с Нидерландами в Лиге наций, после ничьей 2:2 с Польшей в субботу голландца спросили, собирается ли он перейти из «пляжа Каталонии» в «холод Манчестера».