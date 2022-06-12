«Пляж Каталонии» или «холод Манчестера». Де Йонг рассмеялся, когда его спросили о переходе в «МЮ»

Френки де Йонг близок переходу из «Барселоны» в «МЮ». В Манчестере голландца ждет его бывший тренер из «Аякса» Эрик тен Хаг, место в старте и любимый номер.
Сейчас Френки играет с Нидерландами в Лиге наций, после ничьей 2:2 с Польшей в субботу голландца спросили, собирается ли он перейти из «пляжа Каталонии» в «холод Манчестера».
Де Йонгу вопрос показался забавным, он рассмеялся, а затем ответил: «Я ничего не могу сказать».
🗣️ — ESPN journalist asks Frenkie de Jong whether he is going from the beaches of Catalonia to the cold of Manchester: “(Laughs). I can’t, I can’t say anything” 😂👀#mufc #mujournal [@OjoDeSauron_]pic.twitter.com/7ZG53prdTo— United Journal (@theutdjournal) June 12, 2022
«Барселона» оценивает Френки де Йонга в 100 млн евро. Каталонский клуб уже провел переговоры с «Юнайтед» по поводу возможного трансфера. Сине-гранатовые готовы отпустить нидерландца в межсезонье, однако, как отмечает ESPN, дешево его продавать не собираются.
«Барса» готова обсуждать разбивку стоимости де Йонга на основную часть и бонусы, но в общей сложности сумма должна составить примерно 100 млн евро.
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