Фред сменил прическу перед новым сезоном

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред завершил двухматчевую поездку со своей национальной командой и сменил прическу.
Теперь Фред выглядит вот так:
Так выглядел процесс стрижки:
Фред провел свой лучший сезон в прошлом сезоне за «МЮ». Энергичный полузащитник забил четыре гола и добавил шесть результативных передач во всех соревнованиях, что стало его вторым лучшим результатом в карьере.
Несмотря на критику со стороны фанов, Фред смог раскрыться под руководством Рангника.
Он, конечно, не тот игрок, который будет управлять полузащитой в одиночку, но в паре с кем-то вроде Френки Де Йонга бразилец может стать важным активом в команде Эрика тен Хага.
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