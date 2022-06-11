Фред сменил прическу перед новым сезоном

Несмотря на критику со стороны фанов, Фред смог раскрыться под руководством Рангника.

Он, конечно, не тот игрок, который будет управлять полузащитой в одиночку, но в паре с кем-то вроде Френки Де Йонга бразилец может стать важным активом в команде Эрика тен Хага.