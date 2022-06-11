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Фред сменил прическу перед новым сезоном

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред завершил двухматчевую поездку со своей национальной командой и сменил прическу. 

Теперь Фред выглядит вот так:

Так выглядел процесс стрижки:

Фред провел свой лучший сезон в прошлом сезоне за «МЮ». Энергичный полузащитник забил четыре гола и добавил шесть результативных передач во всех соревнованиях, что стало его вторым лучшим результатом в карьере. 

Несмотря на критику со стороны фанов, Фред смог раскрыться под руководством Рангника. 

Он, конечно, не тот игрок, который будет управлять полузащитой в одиночку, но в паре с кем-то вроде Френки Де Йонга бразилец может стать важным активом в команде Эрика тен Хага.

 

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