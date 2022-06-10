Бывший нападающий «МЮ» советует Рэшфорду не копировать Криштиану Роналду

Спад формы Маркуса Рэшфорда беспокоит многих, 24-летний футболист от 20 голов за «МЮ» в сезоне 2020\21 скатился до потери места в основе команды в прошедшем сезоне.

Его шансы на попадание в сборную Англии на Чемпионат мира тоже существенно снизились в связи с его неудовлетворительными результатами.

Появились слухи о том, что рожденный в Манчестере Рэшфорд подумывает уйти из «МЮ» этим летом, но Эрик Тен Хаг, похоже, настроен помочь Маркусу вернуть былую форму.

Бывший нападающий «МЮ» Луи Саа отметил, что попытки Рэшфорда подражать Криштиану Роналду, не пойдут ему на пользу.

«Я думаю, он невероятный игрок, мне он нравится. Я не очень понимаю, что произошло, потому что у этого парня есть все: мастерство, скорость, дрибблинг, умение забивать».

«Маркусу нужно вернуться к основам и не пытаться копировать Криштиану Роналду, как бы странно это ни звучало».

«Пусть лучше подражает одноклубникам помоложе, ему нужно вернуть юного Рэшфорда, у которого была та простота в игре, а не думать о том, какой у него статус или что напишет пресса – он много страдал от этого».

Рэшфорд был не единственным футболистом, показавшим неудовлетворительные результаты в этом сезоне. Задача Эрика Тен Хага – вывести клуб их кризиса, и Саа верит, что ему это под силу.

«Я думаю, что он хорошо общается, чувствуется его сила, но за его работой будут пристально наблюдать и судить, посмотрим, на его результаты».