Экс-игрок «МЮ» рассказал, каких игроков нужно искать клубу на трансферном рынке

Как бывает каждый год, этим летом в прессе перечисляют множество имен игроков, которые могли бы перейти в «Юнайтед», но Форчун считает, что «красных дьяволов» должны интересовать не те футболисты, которых больше всего обсуждают газеты. Вместо этого клуб должен обращать внимание на две очень важные характеристики: скромность игрока и его готовность работать на благо команды.

«Я думал об этом, и это хороший вопрос, - сказал Форчун, когда его спросили, каких игроков нужно искать «Юнайтед» на трансферном рынке. – Это не обязательно должны быть очень известные игроки. Это должны быть игроки, которые подходят культуре «Манчестер Юнайтед». Это то, к чему нужно стремиться. Это очень важно. Скромность – это то, что приносило «Юнайтед» большой успех».

«Да, в командах, в которых я играл, были яркие личности, но, когда речь шла о команде, во всем, что они делали, было столько скромности. Они выигрывали Лигу чемпионов и чемпионаты, а потом возвращались, готовые продолжать работать».

«У Эрика тен Хага есть возможность пригласить новых игроков, потому что у нескольких игроков заканчиваются контракты. Хорошо, что у него будет полтора месяца на знакомство с командой. На тренировочном поле у него будет достаточно времени на работу с игроками и подготовку к началу сезона».

«Конечно, мы подождем и посмотрим, кого он пригласит в команду. Это будет очень интересно».

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