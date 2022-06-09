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«МЮ» вступил в борьбу с «Челси» за полузащитника «ПСВ»

Ибрагим Сангаре Ибрагим Сангаре
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«МЮ» интересуется полузащитником «ПСВ» Ибрагимом Сангаре, сообщает Sky Sport.

По контракту с голландским клубом, отступные за 24-летнего ивуарийца составят 30 млн фунтов.

Сангаре показал отличную статистику в Эредивизи, чем привлек внимание Эрика Тен Хага, возглавлявшего «Аякс».

Сам футболист готов к переходу в АПЛ, и «МЮ» не единственный для него вариант. «Челси» также проявляют интерес к Сангаре, видя в нем потенциального дублера для Нголо Канте.

Вот статистика футболиста в чемпионате Голландии в сезоне 2021\22:

Отборы мяча - 95 (2 место в лиге)

Выиграно владение мячом в финальной трети поля - 30 (2 место в лиге)

Перехват - 74 (1 место в лиге)

Выиграно единоборств - 214 (3 место в лиге)

Количество передач - 1747 (3 место в лиге)

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