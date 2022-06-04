Тен Хаг может дать Андреасу Перейре еще один шанс в «Юнайтед»

Андреас Перейра вернется в «МЮ», и Эрик Тен Хаг может дать ему шенс проявить себя, сообщает ESPN.

Бразильский полузащитник якобы впечатлил скаутов «МЮ», которые ездили смотреть на игру потенциально заинтересовавшего их Жоао Гомеса во «Фламенго».

Тен Хаг работал с Андреасом в «ПСВ» и готов присмотреться к нему во время предсезонки. Он считает, что у Перейры есть необходимые энергия и технические способности, чтобы стать важной частью команды.

Эрик изучит вопрос, прежде чем принять решение о продаже Андреаса.

Бразилец хочет получать игровое время на регулярной основе, но готов вернуться на «Олд Траффорд», чтобы постараться завоевать доверие Тен Хага.