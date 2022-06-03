Эрлингу Холанду посоветовали извлечь урок из «проблем» Джейдона Санчо в «МЮ»

В интервью Betfair Димитар Бербатов сказал: «У меня есть одно или два опасения по поводу того, как Эрлинг Холанд адаптируется в Премьер-лиге».

«Но это основано исключительно на проблемах бывшего игрока дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в этом сезоне в «Манчестер Юнайтед».

«Они подписали Санчо за 72 млн фунтов, и, хотя он продемонстрировал проблески таланта, он пока не совсем соответствует этой цене».

«Манчестер Юнайтед» потратил много денег на Санчо, возлагал на него большие надежды, он мог сделать гораздо больше».

«Люди многого ждут от Холанда, хет-трика в каждой игре! Возможно, Пеп Гвардиола придумает другой способ использовать Холланда, было бы здорово увидеть».

Санчо перешел из Дортмунда в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но его первый сезон на «Олд Траффорд» был неудачным: форвард забил всего пять голов во всех соревнованиях.