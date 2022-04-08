Пресс-конференция Рангника перед встречей с «Эвертоном»

Новости команды

«Криштиану вернулся. Люк все еще травмирован, он пропустит следующие две или три недели. Кавани по-прежнему травмирован, Варан травмирован, и то же самое, боюсь, относится к Мактоминею».

О матче с «Эвертоном»

«Нам нужно показать характер, энергию, решимость, умение побеждать в атмосфере, которая, вероятно, будет похожа на атмосферу в гостях у «Лидс». Мы все понимаем, насколько важна эта игра для обеих команд. Я считаю, что план на игру и тактика будет важны в завтрашнем матче, но еще более важны будут настрой и отношение к делу».

О балансе команды

«Нужно играть с тем набором игроков, который сейчас доступен. Многие наши нападающие отсутствовали в последние недели и месяцы. В матче с «Лестером» ко всему прочему еще и Роналду не мог участвовать, это одна причина. Другая причина – это объект нашего внимания. В первые пару недель мы были сосредоточены на том, чтобы сделать нашу игру в обороне более стабильной и пропускать меньше голов, и мы этого добились. На определенной стадии мы обнаружили, что нам необходимо планировать нашу игру с мячом, чтобы самим создавать больше опасных моментов. Теперь нам нужно собрать эти два элемента в единое целое».

О нестабильной игре «Юнайтед»

«Я не удивлен. Я знал это с самого начала. Если посмотреть на последние четыре с половиной месяца, думаю, нам удалось развить команду в некоторых аспектах, но, как вы сказали, все дело в стабильности. Мы должны к ней стремиться и начать должны завтра, показав максимально хорошее выступление».

О тен Хаге

«Мне кажется, это пресс-конференция о завтрашней игре, и я не намерен говорить здесь о новых тренерах. Судя по тому, что известно мне, все тренеры, с которыми клуб говорил, — это топ-тренеры. Если в их число входит Эрик тен Хаг, то это относиться и к нему. Это все, что я могу сказать на данной стадии».

О планах на будущее

«Как вы знаете, мы договорились, что я останусь в клубе в качестве советника, и мы еще обсудим это через пару недель, я уверен, или самое позднее в конце сезона. Но сейчас я сосредоточен на завтрашней игре».

Об «Эвертоне»

«Такое бывает в футболе (у больших команд бывают трудности), не только в Англии, но и в других лигах. Но мы должны понимать текущую ситуацию. У нас еще есть шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов, но, чтобы это сделать, нам нужно побеждать, и нам определенно нужно выиграть завтрашний матч».

«Юнайтед» нужно выиграть все матчи?

«Для начала нам нужно выиграть следующий матч, а уже потом мы будем говорить о других. Если посмотреть на текущую ситуацию в турнирной таблице, мы не можем себе позволить продолжать терять очки, и, я думаю, все в команде и составе это понимают».

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