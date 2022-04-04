Ральф Рангник требует от совета директоров исправить проблемы «Юнайтед»

Ральф Рангник сообщил, что он выдвинул несколько требований к руководству «Манчестер Юнайтед», которые должны решить повторяющиеся проблемы в клубе за последние 10 лет.

Набирать игроков, которых хочет следующий тренер

Требование, которое кажется совершенно очевидным как для фанатов, так и для бывших тренеров, было явно проигнорировано Глейзерами и бывшим генеральным директором Эдом Вудвордом.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» строились вместе и набирались в течение пяти или шести лет — и все они исходили из того, как тренеры хотят играть», — сказал Рангник.

«Я сказал совету директоров, что это должно произойти в «Юнайтед».

«Когда будет назначен новый главный тренер, нужно понимать, как он хочет играть и какие игроки для этого нужны?».

Привлекайте физически доминирующих и агрессивных игроков

Рангник считает, что это связано с тем, что в клубе много техничных игроков, но не доминирующих физически.

«Я не думаю, что нам не хватает характера, но в некоторых моментах игры было очевидно, что мы были вторыми в плане физической подготовки», — сказал он.

«Речь о дуэлях один на один, о контратаках. Всякий раз, когда был телесный контакт, мы слишком часто оказывались вторыми».

«Это то, в чем мы должны совершенствоваться до конца этого сезона, но тем более в следующем сезоне».

Минимум 3 трансферных окна, чтобы все исправить

«Может быть, через два или три трансферных окна ситуация изменится».

В течение последних 10 лет рекрутинг в «Юнайтед» в основном был коммерческим. Клуб привлекает игроков, которые кажутся талантливыми, но не соответствуют потребностям тренеров. К тому времени, когда они удовлетворяют запросы тренера, его уже уволили, а за него отвечает следующий, с совершенно другим набором требований к игроку.