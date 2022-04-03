«Там ему легче играть»: Рангник подтверждает смену позиции Магуайра

После того, как Харри Магуайр был замечен на позиции правого центрального защитника в матче «Манчестер Юнайтед» против «Лестер Сити», Ральфа Рангника спросили о смене его позиции, и он сказал: «С тех пор, как я приехал, мы обсуждали это, потому что он предпочитает играть слева, хотя он правша».

«И теперь я видел, как он играл за Англию на прошлой неделе, когда он играл в четверке защитников на правом фланге, поэтому я решил, что он должен играть на правом фланге, что в любом случае лучше для него. Я думаю, что ему намного легче играть на этой позиции».

Так что похоже, что капитан «Юнайтед» продолжит играть в качестве правого центрального защитника.

Англичанин подвергся резкой критике за свои выступления в этом сезоне, и ему необходимо решительно завершить сезон, чтобы вернуть доверие болельщиков.