Ральф Рангник: «Судьи могут тренироваться с футболистами»

В будущем английские судьи могут начать тренироваться с клубами, благодаря предложению временного тренера “Юнайтед” Ральфа Рангника, пишет The Daily Mail.

На фоне серьезного недовольства судейством со стороны тренеров, Рангник предложил судьям улучшить взаимопонимание с игроками, тренируясь на базах клубов Премьер-лиги. Ральф считает, что таким образом судьи смогут избежать предубеждений и негатива в адрес игроков.

Рангник внес это предложение на недавней встрече тренеров клубов АПЛ и главы судейского корпуса Майка Райли, и его поддержало абсолютное большинство присутствовавших.

Данная инициатива сейчас обсуждается судьями и может вступить в силу со следующего сезона.

Также на встрече обсуждались многие другие вопросы. Основной темой разговора стало недовольство тренеров системой VAR и поиск путей выхода из ситуации. Также судьи пообещали уменьшить количество случаев, когда лайнсмены поднимают флаг при положении вне игры с большой задержкой. Также судейский корпус пообещал, что после полного снятия всех ограничений из-за пандемии главные тренеры получат возможность побеседовать с судейской бригадой через 30 минут после финального свистка.

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