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Сэр Алекс Фергюсон и Ральф Рангник расходятся во мнениях по поводу того, кто должен стать следующим тренером «МЮ»

Ральф Рангник Ральф Рангник
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Согласно Daily Mail, сэр Алекс Фергюсон предпочитает Маурисио Почеттино в качестве будущего тренера «Манчестер Юнайтед», но Ральф Рангник считает, что Эрик тен Хаг — лучший выбор.

Сэр Алекс — один из величайших тренеров, которые когда-либо были частью футбольного сообщества, и он, очевидно, будет иметь право голоса при выборе следующего тренера «МЮ».

Тем не менее, Рангник будет консультантом клуба в течение следующих двух лет и, как сообщается, активно участвует в процессе отбора.

«Красные дьяволы» назначат шестого тренера за девять лет после ухода сэра Алекса в 2013 году.

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