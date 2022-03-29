Сэр Алекс Фергюсон и Ральф Рангник расходятся во мнениях по поводу того, кто должен стать следующим тренером «МЮ»

Согласно Daily Mail, сэр Алекс Фергюсон предпочитает Маурисио Почеттино в качестве будущего тренера «Манчестер Юнайтед», но Ральф Рангник считает, что Эрик тен Хаг — лучший выбор.

Сэр Алекс — один из величайших тренеров, которые когда-либо были частью футбольного сообщества, и он, очевидно, будет иметь право голоса при выборе следующего тренера «МЮ».

Тем не менее, Рангник будет консультантом клуба в течение следующих двух лет и, как сообщается, активно участвует в процессе отбора.

«Красные дьяволы» назначат шестого тренера за девять лет после ухода сэра Алекса в 2013 году.