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Тен Хаг планирует пригласить на «Олд Траффорд» голландского тренера, «имеющего связи с «МЮ» — есть 3 возможных кандидата

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Яп Стам Яп Стам
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Робин ван Перси Робин ван Перси
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Как сообщает The Telegraph, Эрик тен Хаг, скорее всего, пригласит голландского тренера, имеющего связи с «Манчестер Юнайтед», если он возглавит «Олд Траффорд».

Босс «Аякса», скорее всего, ищет соотечественника, тесно связанного с клубом, и включит его в свою тренерскую команду.

Робин ван Перси является основным кандидатом. В настоящее время он помощник тренера в «ПСВ», а также главный тренер их команды до 16 лет.

Бывший защитник «Юнайтед» Яп Стам — еще один вариант, так как он имеет за плечами несколько лет тренерской работы и очень хорошо знает клуб.

Руд ван Нистелрой — еще один кандидат на эту роль. В настоящее время он работает тренером резервной команды «ПСВ» и работает с ними уже четыре года.

 

Тен Хаг хочет создать сильный тренерский штаб, который поможет ему идеально реализовать свой стиль в «Юнайтед», и ему потребуется кто-то, кто знает, что нужно для успеха в клубе.

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