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«Мы видим, как Лингард и Погба танцуют»: Руни о характере действующих игроков «МЮ»

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Джесси Лингард Джесси Лингард
Поль Погба Поль Погба
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Многое изменилось в «МЮ» со времен Уэйна Руни.

Признаки упадка уже начали проявляться, когда Руни ушел в 2017 году, особенно разница в менталитете игроков.

«Я помню, как однажды пришел на тренировку на следующий день после поражения, я помню, как был зол. А сейчас мы видим, как Джесси Лингард и Поль Погба танцуют под музыку», - цитирует MEN легенду «Олд Траффорд».

Оба футболиста скорее всего покинут «МЮ» этим летом. Ни Погба, ни Лингард не высказывали желания остаться в клубе, поэтому неудачи «МЮ» мало что значат для них.

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