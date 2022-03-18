«Мы видим, как Лингард и Погба танцуют»: Руни о характере действующих игроков «МЮ»

Многое изменилось в «МЮ» со времен Уэйна Руни.

Признаки упадка уже начали проявляться, когда Руни ушел в 2017 году, особенно разница в менталитете игроков.

«Я помню, как однажды пришел на тренировку на следующий день после поражения, я помню, как был зол. А сейчас мы видим, как Джесси Лингард и Поль Погба танцуют под музыку», - цитирует MEN легенду «Олд Траффорд».

Оба футболиста скорее всего покинут «МЮ» этим летом. Ни Погба, ни Лингард не высказывали желания остаться в клубе, поэтому неудачи «МЮ» мало что значат для них.